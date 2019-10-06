Çorumlu kadın polise hüzünlü veda

Türkiye’nin ilk kadın yunus polislerinden olan Tezcan Koç, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Koç’un vefatı, ailesi ve meslektaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

YSE’den emekli merhum Yaşar ve Emine Koç’un kızı, Tezer, Türkan ve Bekir Koç’un kardeşi, Zekiye ve Kazım Alkan’ın yeğeni olan polis memuru için Çorum’da cenaze töreni düzenlendi. Törene Ankara ve Çorum’dan Emniyet Teşkilatı yöneticilerinin yanı sıra Koç’un mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhumenin cenazesi, geçtiğimiz Cuma günü ikindi namazını müteakiben Ulucami’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. (Haber Merkezi)