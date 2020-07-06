Çorumlu işçi korkunç patlamada can verdi

Evli ve bir çocuk babası Ramazan Kor'un, 1 yıldır Akyazı'da yaşadığı, cenazesinin Çorum - Sungurlu’da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Sakarya’nın Hendek İlçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu çıkan yangın saatlerce sürerken, patlama sesi geniş bir alanda yankı uyandırdı. Fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenlerine ulaşılırken, son işçinin de kimliği tespit edildi.

Hendek’teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada; Sebahatin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş hayatını kaybetti. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7. kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlendi. (Haber Merkezi)