Çorumlu işçi kepçenin altında can verdi

İstanbul'da bir inşaatta çalışan Çorumlu Tarık Arslan (30), geçirdiği elim iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre inşaatta geri geri manevra yapan kepçe operatörü demir çeken Tarık Aslan'ı görmeyince kepçenin altına aldı. Kazayı gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çorumlu gencin vefat ettiğini belirledi. Talihsiz gencin cenazesi bugün İstanbul'dan Çorum'a getirildi. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alaca'ya bağlı Gazipaşa köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.