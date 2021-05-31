Çorumlu işçi kazada can verdi

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Sivrikaya mevkiinde yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı alanında silindir ile geri manevra yapan Ö.K. isimli şahıs, Engin Bal'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çorumlu işçi Engin Bal, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Engin Bal'ın vefatı, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Engin Bal saat 10.00’da Hacı Bektaş Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerb

(Haber Merkezi)

