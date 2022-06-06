Çorumlu işçi kalp krizi geçirip vefat etti
Çorumlu işçi Şaban Yılmaz, Antalya’da kalp krizi sonucu inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Güncel 06.06.2022, 23:22
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Alınan bilgiye göre, Antalya’da inşaatın iskelesinde çalışırken aniden kalp krizi geçiren Yılmaz, aşağı düşerek vefat etti. Yılmaz'ın düştüğünü gören diğer işçiler hemen yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Merhumun cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Antalya'da toprağa verildi.
ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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