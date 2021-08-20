Çorumlu işçi genç yaşta kalp krizinden vefat etti

Çorum’da bir inşaatta çalışan Şahin Körür (41), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum’un Alaca İlçesi Mazıbaşı Köyü nüfusuna kayıtlı Şahin Körür, bir inşaatta çalıştığı sırada aniden fenalaştı. Çalışma arkadaşlarının durumu sağlık görevlilerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şahin Körür’ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Mazıbaşı Köyü mezarlığında toprağa verildi. Genç yaşta hayata veda eden Şahin Körür, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

