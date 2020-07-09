Çorumlu işçi feci şekilde can verdi
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında çalışan Çorumlu Bekir Dursun’un üst kattan üzerine düşen demir – çeliğin boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Güncel 09.07.2020, 18:32
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Olay dün meydana geldi. Kahramankazan’da bulunan bir fabrikada çalışan Çorumlu işçi Bekir Dursun, çalıştığı sırada üst kattan düşen demir – çeliğin boynunu kesmesi sonucu vefat etti.
İskilip Çavuşoğlu Köyü Esentepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı Bekir Dursun Ankara Adlı Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından İskilip’e getirilerek Hacı Karani Mezarlığı’na defnedilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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