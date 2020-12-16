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Çorumlu işçi 11. kattan düşüp öldü

Çorumlu inşaat işçisi Sadık Demircan, Karaman’ın Ermenek ilçesinde 11 katlı inşaatın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Güncel 16.12.2020, 21:35
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Çorumlu işçi 11. kattan düşüp öldü

Çorumlu inşaat işçisi Sadık Demircan, Karaman’ın Ermenek ilçesinde 11 katlı inşaatın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 11 katlı inşaatın çatısında çalışan 35 yaşındaki Sadık Demircan, yağan yağmurun kayganlaştırdığı metal çatıda ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Demircan, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen talihsiz işçinin yakın zaman önce abisi ile birlikte çalışmak üzere Ermenek ilçesine geldiği öğrenildi. (İHA)

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