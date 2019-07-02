Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100201
ALTIN
256.136
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1343
EURO
6.3656

Çorumlu işadamı kazada can verdi

Çorumlu bir işadamı kazada can verdi. Çorum’un Kargı İlçesi ile Kastamonu’nun Tosya ilçesi sınırında bir otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada Kargılı işadamı Yavuz Selim Özçakan hayatını kaybetti.

Çorumlu işadamı kazada can verdi

Çorumlu bir işadamı kazada can verdi. Çorum’un Kargı İlçesi ile Kastamonu’nun Tosya ilçesi sınırında bir otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada Kargılı işadamı Yavuz Selim Özçakan hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2019 Salı 20:56
Çorumlu işadamı kazada can verdi

Alınan bilgiye göre Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tuğla fabrikası yöneticisi olan işadamı Özçakan, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Kargı-Tosya sınırında iş makinesi ile çarpışan işadamı Özçakan ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Selim Özçakan, kaldırıldığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Merhumun cenazesi Mihrihatun Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Mantar ve ilaç zehirledi
Mantar ve ilaç zehirledi
15 kazada 34 yaralı
15 kazada 34 yaralı
Çorumlu sürücü hayatını kaybetti
Çorumlu sürücü hayatını kaybetti
Eşinin öldürdüğü genç kadın otomobilden atlamak istemiş
Eşinin öldürdüğü genç kadın otomobilden atlamak istemiş
Rektör Öztürk, üniversiteli çocuklarla bir araya geldi
Rektör Öztürk, üniversiteli çocuklarla bir araya geldi
Bir otomobil ve çok sayıda saman balyası yandı
Bir otomobil ve çok sayıda saman balyası yandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim