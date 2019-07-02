Çorumlu işadamı kazada can verdi

Alınan bilgiye göre Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tuğla fabrikası yöneticisi olan işadamı Özçakan, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Kargı-Tosya sınırında iş makinesi ile çarpışan işadamı Özçakan ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Selim Özçakan, kaldırıldığı Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Merhumun cenazesi Mihrihatun Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

(Haber Merkezi)