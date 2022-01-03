Çorumlu iş adamından sessiz eylem “Geç gelen adalet, adalet değildir!”

Şirketi adına düzenlenen 6.4 milyon liralık sahte senet yüzünden çalmadığı kapı kalmadığını belirten iş adamı Serdar görücü ,sesini duyurabilmek için böyle bir eyleme imza atmak zorunda kaldığını ifade ederken, senet karşılığında verdiği çekleri ödemek için de araçlarını acil satılığa çıkardığını açıkladı.

Görücü “ bir yıldır olmayan bir borç yüzünden hukuk mücadelesi veriyoruz, bir yol kat edilmedi. Bugün itibariyle 120 çalışanını işinden çıkarmak zorunda kaldık, tüm isteğimiz biran önce adaletin yerini bulmasıdır. Bugün itibariyle bütün mal varlıklarımızı da satışa çıkardık” dedi.

Avukatı Emre Renda ise yaptığı açıklamada “ Çorum’da kırt yıldır faaliyet gösteren firma yaklaşık bir yıl önce dolandırıldı ve davalar açılmasına rağmen hala bir yıldır bir ilerleme kaydedilemedi bu nedenle de tüm araçlarını satışa çıkarmak zorunda kaldı. Bir gün adaletin tecelli edeceğini biliyoruz ancak, biraz daha adalet sistemi inşallah hızlı yürür” dedi.