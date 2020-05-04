Çorumlu iş adamından sağlık çalışanlarına siperlik

Kovid-19 salgını çıktığından bu yana Arena Tasarım olarak yaklaşık 6 bin siperlik ürettiklerini ve yaşadıkları bölgede sağlık çalışanlarına bağışladıklarını söyleyen Ferhat Fındık, “Memleketimize bağış yapmak istedik. Çorum’a binin üzerinde siperlik getirdik, sağlık çalışanlarımız ve emniyet mensubumuz için. İnşallah faydası olur. Orada Çorumlu çok iş adamı var. Bu zor günlerde herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bundan sonra da elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

(Yusuf ÇINAR)