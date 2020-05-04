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Çorumlu iş adamından sağlık çalışanlarına siperlik

Kocaeli Gebze’de çalışmalarını sürdüren Çorumlu iş adamı Ferhat Fındık koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve emniyet mensubuna yüz koruyucu siperlik bağışladı. 

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:05

Kovid-19 salgını çıktığından bu yana Arena Tasarım olarak yaklaşık 6 bin siperlik ürettiklerini ve yaşadıkları bölgede sağlık çalışanlarına bağışladıklarını söyleyen Ferhat Fındık, “Memleketimize bağış yapmak istedik. Çorum’a binin üzerinde siperlik getirdik, sağlık çalışanlarımız ve emniyet mensubumuz için. İnşallah faydası olur. Orada Çorumlu çok iş adamı var. Bu zor günlerde herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bundan sonra da elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 04.05.2020 12:18
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