Çorumlu imam Türkiye 4.’sü

Geçtiğimiz aylarda Çorum merkezde yapılan yarışmada birinci olan daha sonra ise Tokat Ali Paşa Camii’nde yapılan Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali’nde de birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Akşemseddin Camii İmam Hatibi Hafız Sefa Kırcı, Türkiye Finali’nde ise 4.’cü oldu.

Konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir paylaşım yapan Kırcı, “Türkiye Finali’nde okumuş olduğum Ezanla Türkiye Dördüncüsü olduk. Takdiri size bırakıyorum. Artık benim için bu defterler kapandı” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)