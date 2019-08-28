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Çorumlu imam Türkiye 4.’sü

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesiyle 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlileri arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okula Yarışması’nda Türkiye finali yapıldı.

Çorumlu imam Türkiye 4.’sü

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesiyle 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlileri arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okula Yarışması’nda Türkiye finali yapıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:11
Çorumlu imam Türkiye 4.’sü

Geçtiğimiz aylarda Çorum merkezde yapılan yarışmada birinci olan daha sonra ise Tokat Ali Paşa Camii’nde yapılan Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali’nde de birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazanan Akşemseddin Camii İmam Hatibi Hafız Sefa Kırcı, Türkiye Finali’nde ise 4.’cü oldu.

Konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir paylaşım yapan Kırcı, “Türkiye Finali’nde okumuş olduğum Ezanla Türkiye Dördüncüsü olduk. Takdiri size bırakıyorum. Artık benim için bu defterler kapandı” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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