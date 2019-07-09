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Çorumlu imam, Ezan Okuma Yarışması finalinde yarışacak

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesiyle 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlileri arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okula Yarışması’nda Bölge Yarışması Tokat’ta yapıldı.

Çorumlu imam, Ezan Okuma Yarışması finalinde yarışacak

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesiyle 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlileri arasında düzenlenen Ezanı Güzel Okula Yarışması’nda Bölge Yarışması Tokat’ta yapıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 00:21
Çorumlu imam, Ezan Okuma Yarışması finalinde yarışacak

Geçtiğimiz haftalarda İl Müftülüğü’nün düzenlediği il birincilinde başarılı olarak bölge yarışmasında ilimizi temsil etme hakkı kazanan Sefa Kırcı da bölge yarışmasında hazır bulundu.

Tokat Ali Paşa Camii’nde önceki gün düzenlenen yarışmada Çorum’u temsil eden Akşemseddin Camii İmam Hatibi Hafız Sefa Kırçı, en yüksek puanı alarak bölge birincisi olmayı başardı.

Çorum’un yanı sıra Tokat, Trabzon, Ordu, Giresun, Amasya, Samsun ve Sinop’tan toplam 9 yarışmacının katıldığı yarışmada birinci olan Sefa Kırçı, 25 Ağustos 2019 tarihinde Sakarya’da düzenlenecek Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandı.

Karadeniz Bölgesi finalinde elde ettiği başarı sonrası ödülünü alan Kırçı, sevincini yarışmayı izlemek üzere Çorum’dan gelen hocaları ve arkadaşlarıyla paylaştı.

(Volkan SINAYUÇ)

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