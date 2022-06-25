Çorumlu ikizler Masterchef’e damga vurmaya hazırlanıyor

TV8 ekranlarında başlayacak olan ve büyük merakla beklenen yemek programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi belli oldu.

Sevilen yemek yarışmacı MasterChef Türkiye, Survivor finalinin hemen ardından TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu başlama tarihi tanıtım fragmanı ile açıklandı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen Yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 1 Temmuz 2022 Cuma günü TV8'de başlayacak.

JÜRİDE DEĞİŞİKLİK YOK

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef Türkiye aynı kadro ile ekran macerasına başlayacak.

1 Temmuz'da başlayacak olan MasterChrf Türkiye yemek yarışmasında Türk Telekom'dan emekli Muammer Karaca'nın oğulları Çorumlu ikiz kardeşler Yunus ve Emre Karaca da yarışacak.

İKİZLER YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDULAR

Aynı ikiz kardeşler 2016 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde, düzenlenen “En Benzer İkizler Yarışması”nın da birincilik ödülünü almışlardı.

BOLU'DA YEMEK YARIŞMASINDA İKİNCİ OLDULAR

Ayrıca 2017 yılında Bolu’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri” yarışmasında en iyi ekip dalında 2. oldular.

HAYATLARI BAŞARILAR İLE DOLU

Çorumlu ikizler daha önceki yıllarda yapılan “İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri” yarışmalarında da tavuk kategorisinde 2 tane ikincilik, et kategorisinde 1 tane birincilik ve balık kategorisinde de 1 tane üçüncülük elde etmişlerdi.

(Haber Merkezi)