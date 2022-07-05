Çorumlu ikizler MasterChef’e bomba gibi başlangıç yaptılar 

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın karşısına çıkan yarışmacılar, adeta ecel terleri döktü.

MasterChef yemek programının, sezonun ilk bölümünde yarışan Çorumlu ikizler Yunus ve Emre Karaca ise, yaptıkları lezzetli yemekler yanında, benzerlikleriyle de dikkat çektiler.

İkizlerden Yunus Karaca, yarışmaya ilk çıkarak, 26 yaşında ve Çorumlu olduğunu, 2 yıldır İstanbul’da yaşadığını, mesleğe işletmeci olan babasının yanında başladığını söyledi.

Çorum’un leblebisinin ve pirincinin ünlü olduğunu ifade eden Yunus Karaca, yaptığı yemeklerle jüri üyelerinin hepsinden olumlu not aldı.

Emre Karaca jüri karşısına çıktığında ise, hem jaüri üyeleri, hem de izleyiciler , Yunus Karaca’nın yeniden karşılarına çıktığını zannederek çok şaşırdılar.

Emre Karaca,yş tek yumurta ikizi olduklarını belirterek jürinin merakını giderdi.

Emre Karaca da, ikiz kardeşi Yunus gibi bir üst turda yarışmaya hak kazandı.

(Haber Merkezi)

