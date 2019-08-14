Çorumlu İhsan Özkes, Davutoğlu’nun ekibinde

Geçtiğimiz günlerde Konya'da katıldığı programda yanında yer alan isimlerin Ahmet Davutoğlu’nun A Takımı olduğu söylemleri ortaya atılırken, bu isimlerden biri dikkat çeki.

Davutoğlu’na Konya programında Manisa eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul eski AKP Milletvekili Abdullah Başçı, Konya eski AKP Milletvekili Ömer Ünal, Konya İl Başkanı Musa Arat ve eski İstanbul AKP İl Başkanı Selim Temurci ile birlikte İstanbul eski CHP Milletvekili Çorumlu hemşehrimiz İhsan Özkes de eşlik etti.

Davutoğlu’nun yeni parti için çalışmalara başladığını açıkladığı ve memleketinde büyük ilgi gördüğü ziyaretle ilgili değerlendirmeler yapan hemşehrimiz Özkes de CHP’den istifasının ardından 4 yıldır hiçbir siyasi parti ile irtibatı olmadığını, kendisine davetin Davutoğlu tarafından yapıldığını kaydetti.

Özkes, “Tabiri caizse daha dün ifşa oldum. İfşa olmamızı dün uygun buldular” diye konuştu.

(Haber Merkezi)