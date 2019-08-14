Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 30°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99405
ALTIN
273.163
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.7509
EURO
6.1365

Çorumlu İhsan Özkes, Davutoğlu’nun ekibinde

Yeni parti çalışmalarına başladığını Konya’dan açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde bir Çorumlu yer alıyor.

Çorumlu İhsan Özkes, Davutoğlu’nun ekibinde

Yeni parti çalışmalarına başladığını Konya’dan açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde bir Çorumlu yer alıyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:27
Çorumlu İhsan Özkes, Davutoğlu’nun ekibinde

Geçtiğimiz günlerde Konya'da katıldığı programda yanında yer alan isimlerin Ahmet Davutoğlu’nun A Takımı olduğu söylemleri ortaya atılırken, bu isimlerden biri dikkat çeki.

Davutoğlu’na Konya programında Manisa eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul eski AKP Milletvekili Abdullah Başçı, Konya eski AKP Milletvekili Ömer Ünal, Konya İl Başkanı Musa Arat ve eski İstanbul AKP İl Başkanı Selim Temurci ile birlikte İstanbul eski CHP Milletvekili Çorumlu hemşehrimiz İhsan Özkes de eşlik etti.

Davutoğlu’nun yeni parti için çalışmalara başladığını açıkladığı ve memleketinde büyük ilgi gördüğü ziyaretle ilgili değerlendirmeler yapan hemşehrimiz Özkes de CHP’den istifasının ardından 4 yıldır hiçbir siyasi parti ile irtibatı olmadığını, kendisine davetin Davutoğlu tarafından yapıldığını kaydetti.

Özkes, “Tabiri caizse daha dün ifşa oldum. İfşa olmamızı dün uygun buldular” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Kadeş Barış Meydanı” Çorum’a prestij katacak
“Kadeş Barış Meydanı” Çorum’a prestij katacak
Melisa Gürlek ile Mustafa Özler dünyaevine giriyor
Melisa Gürlek ile Mustafa Özler dünyaevine giriyor
Kitap temizleme makinesi
Kitap temizleme makinesi
Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
MHP’liler bayramlaştı
MHP’liler bayramlaştı
Camiiler doldu taştı
Camiiler doldu taştı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim