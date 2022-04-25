Çorumlu İhsan Kulalı Bakan Danışmanı

Çorum’un İskilip İlçesi’nde 1969 yılında doğan Dr. İhsan Kulalı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü mezunu. Yüksek Lisansını Leeds Üniversitesi, MBA, /İngiltere’de yapan, doktorasını ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü’nde tamamlayan İhsan Kulalı, daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanı olarak çalışıyordu. İngilizce bilen İhsan Kulalı, evli ve iki çocuk babası.

ÇORUM HABER, İhsan Kulalı’yı kutlayarak yeni görevinde başarı dileklerini sunar.

(Aliye ÖNCEL)

