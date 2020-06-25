Çorumlu hemşire, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Çorumlu hemşire, evinin camlarını sildiği sırada 6. kattan yere düşerek hayatını kaybetti.
Güncel 25.06.2020, 09:59 25.06.2020, 10:51
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Kayseri’de evinin camını silerken 6. kattan düşen Çorumlu hemşire Yeter Arslan, vefat etti.
Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi’nde meydana gelen olayda bir apartmanın 6. katında ikamet eden Çorum'un Alaca ilçesi Sarı Süleyman köyü nüfusuna kayıtlı hemşire Yeter Arslan (30), camları silerken ayağının kayması sonucu beton zemine düştü.
Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Yeter Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç hemşirenin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, hastane morguna kaldırıldı. Arslan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Alaca’da toprağa verilecek. (Haber Merkezi)
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