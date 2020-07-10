“Çorumlu hemşehrilerimle bağımı hiç koparmadım”

Çorum’dan, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile ÇORUM HABER Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Ankara’dan da Doğan Jeotermal ve Hattuşa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M.Ali Doğan, Bekir Şahin’i ziyaret ederek kutladılar ve yeni görevinde başarılar dilediler.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, sohbet sırasında, daha önce görev yaptığı iller başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanından tebrikler aldığını, ziyaretçilerinin olduğunu, memleketi Çorum’un yöneticilerinin de ziyaretlerini beklediğini söyledi.

1960 Mecitözü doğumlu olan Bekir Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesi’ni ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Çeşitli il ve ilçelerde hakimlik yaptıktan ve uzun süre Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 2013’te Yargıtay üyesi, 2019’da ise Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı olmuştu.

(Haber Merkezi)