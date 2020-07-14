Çorumlu Haydar Kurtcu, CHP Parti Meclisi’ne aday

Hemşehrimiz Haydar Kurtcu’nun da kurultay sürecinde Parti Meclisi için aday olacağı ve kulis çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

27 yaşında, ekonomi mezunu olan ve halen siyaset bilimi üzerine çalışmalar yürütmekte olan Haydar Kurtcu’nun Ankara kulislerinde genç aday olarak ismi ön plana çıkıyor.

Çorum’un Boğazkale İlçesi kütüğüne bağlı olan hemşehrimiz, aynı zamanda CHP Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu’nun da yeğeni.

Haydar Kurtcu, 2013-2017 yılları arasında Çorum’da genç bir siyasetçi olarak ismini duyurmuştu.

Üniversite Hareketi önderlerinden olan Haydar Kurtcu, hem Gençlik Kolları’nda hem de ana kademe yönetimlerinde birçok çalışmanın içinde bulundu.

Adaylığı söz konusu olan Haydar Kurtcu, bu süreçte Çorumlu bir genç olarak, kurultay delegelerinden destek beklediğini dile getirdi. (Haber Merkezi)