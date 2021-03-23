Çorumlu Hande Çenesiz Er’in “Türkiye birincisi”  öyküsü kitaplaşıyor 

Eşi Utku Er’le birlikte Çankaya Belediyesi’nin barınağından sahiplenip “Bambam” ismini verdikleri köpekleri ve Güneş isimli kedileriyle Ankara’daki evinde yaşayan yazar, Başkent’teki eğitim çevrelerince hayli beğenilen öyküsünü kitaplaştırarak ülke genelindeki bütün çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Kitap Nisan ayı başında dijital platformda ve anlaşmalı satış noktalarında yerini alacak.

Çorumlu Özlem Çerezci'nin editörlüğünü yaptığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği kitabın, çocukların hayal dünyasını geliştirecek ve hayvan sevgisi aşılayacak bir öykü içerdiğini belirten Er, öykülerini gerçeklikten çok uzaklaşmadan, çevresindeki çocukları gözlemleyerek yazmaya özen gösterdiğini söyledi.



(Haber Merkezi)

