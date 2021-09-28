Çorumlu Hakan Demir, Almanya'da milletvekili seçildi

Almanya'da geçtiğimiz Pazar günü yapılan genel seçimlerde, 18 Türk asıllı aday milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı.

Almanya'da seçilmiş Türk kökenli Milletvekilleri ise Sosyal Demokrat Parti (SPD)'den Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Yeşiller Partisinden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen, Sol Partiden Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut Meclis’e girmeye hak kazandı.

Çorumlu Hakan Demir, SPD için Berlin'in Neukölln bölgesinden Federal Meclis seçimlerinde doğrudan aday olarak yarıştı ve yüzde 26 oranında oy toplayarak kazandı.

Almanya siyasetinde üçüncü nesil Türkleri temsil eden 36 yaşındaki milletvekili, güçlü bir sosyal devlet, adil eğitim, sağlam bir demokrasi ve sosyal bir iklim politikası için kampanya yürüttü. İlk defa aday olan ve seçilen Hakan Demir ile Köln Radyosu ekibinden Serap Doğan'a konuştu.

Demir, “Dedem 1970'lerde Çorum'dan Almanya'ya geldi. Almanya'da 6 kişilik bir ailede büyüdüm. Almanya'da Felsefe ve Siyaset okudum ve Berlin'e taşındım. Seçildiğim için çok mutluyum. Almanya'daki Türklerin haklarını korumak için her şeyi yapacağız” dedi. (Haber Merkezi)

