Çorumlu hafız ödüllendirildi

2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erkek din görevlileri arasında 9 il birincisinin pandemi kuralları gereği çevrim içi olarak katıldığı yarışmada bölge birincisi olan Bozduman'a, İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından makamında 3 tam altın ile ödüllendirildi.

Ödül için teşekkür eden Bozduman, 13 Eylül'de Diyarbakır’da yapılacak Türkiye finali için çok çalıştığını söyledi.

(Gülbahar TAŞ)

