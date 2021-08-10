Çorumlu hafız ödüllendirildi
Çorum İl Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı Çorum Şubesi, erkek din görevlileri arası Hafızlık Yarışması'nda Karadeniz bölge birincisi olan Hafız Ubeydullah Bozduman’ı ödüllendirdi.
Güncel 10.08.2021, 23:24
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2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erkek din görevlileri arasında 9 il birincisinin pandemi kuralları gereği çevrim içi olarak katıldığı yarışmada bölge birincisi olan Bozduman'a, İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından makamında 3 tam altın ile ödüllendirildi.
Ödül için teşekkür eden Bozduman, 13 Eylül'de Diyarbakır’da yapılacak Türkiye finali için çok çalıştığını söyledi.
(Gülbahar TAŞ)
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