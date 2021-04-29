Çorumlu hafız Kur’an Yarışması’nda üçüncü

TRT 1 Televizyonu’nda Ramazan ayında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na katılan Çorumlu hafız hem izleyenleri mest etti hem de yarışmada üçüncü olmayı başardı.

Çorum’da Turgut Özal İş Merkezi Mescidi’nde görev yapan Hafız Musab Üngöver TRT’nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’na katıldı.

Çorumlu imam hatip Musab Ungever, yarışmada üçüncü olarak Çorum’u da gururlandırdı.

Çorumlu hafız Üngöver, Mustafa Cihat’ın sunumu ve Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu ile Osman Egin’in jüriliğinde yapılan yarışmada okuduğu Kur’an tilaveti ile izleyenleri mest ederek beğeni topladı.

(Haber Merkezi)

