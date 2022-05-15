Çorumlu gurbetçi kalbine yenik düştü

Fransa'nın Bordeux kentinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Duran Kurt'un genç yaşta vefatı ise, başta ailesi olmak üzere sevenlerinde derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaca'nın Suludere Köyü'nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

(Bülent USLU)

