Çorumlu glomus tümörü hastası şifayı Van’da buldu

Çorum’da yaşayan 3 çocuk annesi Maksude Bozkurt’un (60) boğaz bölgesinin her iki tarafında şişlik oluştu. Bu durumdan şüphelenen Bozkurt’un çocukları, annelerini Çorum’da bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkikler sonucunda Bozkurt’un şah damarında glomus tümörüne rastlandı. Bunun üzerine araştırma yapan Bozkurt’un çocukları, annelerinin tedavisi için Van’ı seçti. Lokman Hekim Van Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel tarafından yapılan başarılı operasyonun ardından Maksude Bozkurt’un şah damarındaki tümör başarılı bir şekilde alındı.

İHA muhabirine konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, hastalarının hiç düşünmeden şifa bulmak için Van’a geldiğini ve burada başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Prof. Dr. Başel, “Hastamız bize Çorum’dan geliyor. Glomus ender görülen bir hastalık olduğu için, tanısı konur konulmaz araştırmaya başlamışlar. Ailemiz sosyal medya ve internetten bu ameliyatın Van’da çok yapıldığını duyunca bizle irtibata geçti. Hastamızın her iki tarafından da tümör olduğu için önce bir taraftan ameliyat ettik. Bu aşamada ses tellerinde bir sorun çıkmaması önemlidir. Ses tellerinde sorun çıkmaması durumunda diğer tümörü de bir dahaki seansta ameliyat etme kararı aldık” dedi.



“Ameliyat çok başarılı geçti”

Gerçekleştirilen ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve hastada ses kısıklığının yaşanmadığını dile getiren Başel, “Hastamız çok kısa sürede karar almasından dolayı şaşırdıklarını dile getiren Başel, “Ameliyatın Van’da yapıldığı söylenince ‘Ankara ve İstanbul dururken niye Van’a gidiyorsunuz’ diye eleştiriler almışlar. Ancak hastamız ve çocukları çok kararlı bir şekilde geldi. Ameliyat yaptık ve ameliyat çok başarılı geçti. Tümörü şah damarıyla birlikte aldık ve bacaktan aldığımız bir damar koyduk. Ameliyatta herhangi bir sorun yaşamadık. Ses kısıklığı dahi olmadı. Ameliyattan kaynaklı çok ufak ağrılarımız var ve bunlar da zamanla geçecektir” diye konuştu.



“Van, glomus ameliyatında merkez olma yolunda”

Van’ı glomus ameliyatıyla ilgili Türkiye’de merkez yapma yolunda olduklarına dikkat çeken Başel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü bu sayı gittikçe artıyor. Yarın da Ankara’dan bir hastamız gelecek. Hastalar sürekli bizimle irtibata geçiyor. Görüştüğüm 20’ye yakın hasta var ve hepsi Van’a gelip bu ameliyatı yaptırmak istiyor.”

Ameliyat sonrası herhangi bir sağlık sıkıntısının gelişmediğini ve kendisini gayet iyi hissettiğini söyleyen Maksude Bozkurt ise, Çorum’dan çocuklarıyla birlikte hiç tereddüt etmeden Van’a geldiklerini dile getirdi.



“İyiki Van’a gelmişiz”

Hiçbir yerde görmedikleri ilgiyi ve samimiyeti Lokman Hekim Van Hastanesinde gördüklerine dikkat çeken Maksude Bozkurt’un kızı Gülsüm Aykaç da, “Annemin boynunda hafif bir şişlik vardı. Doktora gittiğimizde glomus tümörü tanısı konuldu. Karar alarak Van’a geldik. Hocamızın yaptığı ameliyatları araştırdık. İyiki Van’a gelmişiz. Annem şu an iyi şükür, daha da iyi olacak” şeklinde konuştu.