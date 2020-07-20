Çorumlu girişimci “Duamatik” yaptı

Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sürecinde mezarlıkların duasız kalmaması için bir sistem geliştirdiklerini söyleyen Murat Üzbey isimli girişimci, yaptıkları cihazla birlikte Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen ziyaretçilerin bile yakınlarına dua okuyabileceğini kaydetti.

Çorum’da kurdukları firmalarının mezarlar için bir cihaz geliştirdiğini, mezar taşına monte edilen cihaz sayesinde ziyarete gelenlerin Yasin-i Şerif okutarak Türkçe dua dinleyebildiğini açıklayan firma sahibi Murat Üzbey, projenin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Proje ile mezarlara gelen vatandaşlara Yasin ve dua kolaylığı sağladıklarını anlatan Üzbey, “Mezar taşına yerleştirdiğimiz Alye Dua (duamatik) aletinin tuşuna basıldığında Yasin okuyarak Türkçe dua edebiliyor. Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyenler de bu sayede bir tuşa basarak yakınlarına dua okutabiliyor. Güneş enerjisi ile çalışan cihaz bu sayede içinde bulunan güç ünitesinin şarj olması ile birlikte uzun süre kullanılabiliyor. Bu sistemi ülke geneline yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)