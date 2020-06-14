Çorumlu Genel Müdür’den Çorum turizmi adına umut verici bir mesaj

Oysa, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması, kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesi, tarihin ilk barajı Hititler’e ait. Yine, ele geçirdiği şehirlerin tanrılarına Büyük Mabet’te yer veren Hititler, inançlara saygının, bir başka deyişle laikliğin de ana vatanı. Taş fırının ana vatanı, kanalizasyon sisteminin ana vatanı, bakliyatın ana vatanı…Ve daha pek çok ilk…

Böylesine değerlere sahip olan Çorum’un turizmi, her yıl biraz daha gelişeceğine, tersine geriye gidiyor. Çorum’un hak ettiği kültür turizmi canlılığına kavuşturma adına, Sungurlu kökenli hemşehrimiz Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, şu dönemde “büyük bir şans” olarak ortaya çıktı.

Nitekim, amcası Hüseyin Yazgı’nın cenaze törenine katılmak üzere geçen hafta Sungurlu’ya gelen Genel Müdür Yazgı, Hattuşa ve Alacahöyük’ü gezdikten sonra, bu önemli tarih hazinelerinin hak ettiği değeri bulabilmesi için elinden gelen çabayı harcayacağını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da, bu bölgenin turizmini canlandırma konusuna büyük bir duyarlılıkla yaklaştığını söyledi. (Haber Merkezi)