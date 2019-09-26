Çorumlu gençler Teknofest’i gezdi

Dünyanın en büyük teknoloji fuarları arasında gösterilen Teknofest 'e (İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fuarı) Çorum’dan da Kent Konseyi Gençlik Meclisi öğrencileri katıldı. Yoğun katılımın yaşandığı Teknofest’e katılan öğrenciler, fuar alanında yer alan stantları ve atölyeleri gezerek fikir alışverişinde bulundular.

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı İsmail Fatih Uysal, meclis içerisinde yer alan öğrencilerin Teknofest’i gezmelerinin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a kendilerine bu imkânı sağladığı için teşekkür eden Uysal, “Çorum Belediyesi Kent Konseyi’nde yapılan Genel kurulun ardından görev dağılımı yapıldı. Bu görev dağılımı sonrasında ise hemen kolları sıvayarak çalışmalara başladık. Gençlik Meclisi olarak ilk icraatımız ise Türkiye’nin bir numarası dünyanın ise en büyük festivalleri arasında gösterilen Teknofest İstanbul’a öğrencilerimizi getirdik. Teknofest İstanbul’da öğrencilerimiz birçok alanda fikir edinme şansını buldular. Genç mucitlerin yaptığı icatları incelediler ve onlarla fikir alışverişinde bulundular. Bizim için bu bulunmaz bir imkândı. Bu imkânı bize sağlayan başta Belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Umarım öğrencilerimiz bu geziden elde ettikleri kazanımları önümüzdeki günlerde projelere yansıtırlar” dedi.

SELÇUK VE BAYRAKTAR’A LEBLEBİ

Teknofest İstanbul’u gezen Çorum grubu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a leblebi ikramında bulundular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması öncesinde alanda öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ve Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile sohbet etme şansı bulan Çorum ekibi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamıyla leblebi ikramında bulundular. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Çorum halkına selam gönderdi ve leblebi ikramından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Çorum ekibi, Teknofest İstanbul’da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da dinleme şansı buldular.

Festival kapsamında, “Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz”, “Havelsan Siber Güvenlik Eğitimi”, “Kriptoloji Eğitimi”, “Şifreleme Oyunu” konulu seminerler düzenlenecek. Katılımcı firmalar da stantlarında ziyaretçilerine bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunuldu. Öte yandan Gençlik Meclisi öğrencileri Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES ile Red Bull gösteri uçuşlarını da büyük bir ilgi ile izlerken, Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve Sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkânı buldular.

Programın sonunda ise öğrenciler deniz kenarında günün yorgunluğunu attılar. (Haber Merkezi)