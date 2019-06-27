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Çorumlu gençler Hattuşa Barış Günleri’ne katıldı

Çorum merkez başta olmak üzere ilçelerde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri’ne devam eden gençler, geçtiğimiz haftasonu düzenlenen Hattuşa Barış Günleri etkinliklerine büyük ilgi gösterdi.

Çorumlu gençler Hattuşa Barış Günleri’ne katıldı

Çorum merkez başta olmak üzere ilçelerde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri’ne devam eden gençler, geçtiğimiz haftasonu düzenlenen Hattuşa Barış Günleri etkinliklerine büyük ilgi gösterdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 21:10
Çorumlu gençler Hattuşa Barış Günleri’ne katıldı

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Hattuşa Barış Günleri etkinliğine Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi ve Sungurlu Gençlik Merkezi başta olmak üzere çok sayıda gençte katıldı.

Gençler, Boğazkale ilçesindeki Hattuşa antik kentinin sahip olduğu kültürel mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla düzenlenen “Hattuşa Barış Günleri” etkinlikleriyle güzel bir gün geçirdi. Ayrıca ilimizin tarihi ve turistik yerlerini de görme imkanına kavuştu.

Gençlerin bu tür sosyal-sanatsal faaliyetler ve projelerde bulunmasının onlarına hayatına artılar katacağını ve olumlu etkileri olacağına inandıklarını söyleyen Gençlik Merkezi yetkilileri hayatın sosyal alanında da gençlerin kendilerini yetiştirmesi gerektiğini vurgulayarak organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)

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