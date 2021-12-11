Çorumlu genç yazar Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı
Çorum'da yaşayan 21 yaşındaki genç yazar Berkay Aydın, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
Güncel 11.12.2021, 16:05 11.12.2021, 16:17
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20 yaşında 'Bize Kalan?' adlı ilk kitabını çıkaran Çorumlu genç yazar Berkay Aydın, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. Genç yazar ünlü bir çocuk masalının sorulduğu üçüncü soruda heyecanına yenik düştü ve yanlış cevap vererek yarışmadan elendi. Berkay Aydın, Sefir Bey mahlasıyla çıkardığı 'Bize Kalan?' adlı kitabını imzalayarak Kenan İmirzalıoğlu'na hediye etti.
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