Çorumlu genç yazar Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı

20 yaşında 'Bize Kalan?' adlı ilk kitabını çıkaran Çorumlu genç yazar Berkay Aydın, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. Genç yazar ünlü bir çocuk masalının sorulduğu üçüncü soruda heyecanına yenik düştü ve yanlış cevap vererek yarışmadan elendi. Berkay Aydın, Sefir Bey mahlasıyla çıkardığı 'Bize Kalan?' adlı kitabını imzalayarak Kenan İmirzalıoğlu'na hediye etti.