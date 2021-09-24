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Çorumlu genç yaşam mücadelesini kaybetti

Ankara'da bir işyerine yapılan silahlı saldırıda yaralanan Özgür Akkaya tedavi gördüğü hastanede  yaşamını yitirdi.

Güncel 24.09.2021, 10:25 24.09.2021, 22:59
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Çorumlu genç yaşam mücadelesini kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Ankara-Sincan'da çalıştığı iş yerine yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Özgür Akkaya’nın  Oğuzlar İlçesi Kızılcapelit Mahallesi nüfusuna kayıtlı  olduğu öğrenildi.
 Önceki gün Ankara'da Fatih T., eşinin çalıştığı lokantaya pompalı tüfekle ateş açmış, olayda 3 kişi yaralanmıştı.
Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana gelen olayda yaralanan ve yaklaşık bir haftadır tedavi altında olan Çorumlu Özgür Akkaya, kurtarılamadı.  
Akkaya’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

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