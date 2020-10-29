Çorumlu genç Konya’da tartışma kurbanı

Edinilen bilgilere göre; Konya’nın Seydişehir ilçesi Atatürk Caddesi’nden bulunan fırından çıktığı sırada komşusu Polis memuru Mustafa S., Çorumlu Ümit Özhelvacı’ya 10 el ateş etti ve 7 kurşunun ise isabet ettiği öğrenildi. Olay yerinden ayrılan polis memuru karakola giderek teslim oldu.

Önceki akşam yaşanan olayda silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Çorumlu Ümit Özhelvacı’yı yaralı halde buldu. Özhelvacı’nın olay yeri gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüpheli polis memuru Mustafa S,’nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili konuşmadığı savcının ifade almak için beklediği bilgisine de ulaşıldı. Ümit Özhelvacı ile Polis memuru Mustafa S.’nin aralarında bir husumet ve tartışmanın olmadığı ve olay anında bile tartışma yaşanmadığı komşuları ve görgü tanıkları ve komşuları tarafından ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, savcının soruşturmayı tamamlamasının ardından Ümit Özhelvacı’nın cenazesinin Çorum’a nakledileceği bildirildi.

(Haber Merkezi)