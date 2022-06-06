Çorumlu genç kız kazada can verdi
İstanbul'da yaşayan Çorumlu genç kız, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatının baharında yaşamını yitirdi.
Güncel 06.06.2022, 22:40
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Edinilen bilgilere göre, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yukarı Zeytin Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Damla Nur Şeker'e İstanbul'da karşıdan karşıya geçerken bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADILAR
Genç kızın vefatı hem ailesini hem de köy halkını yasa boğarken, merhumenin cenazesi İstanbul Sancaktepe Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. Damla Nur Şeker’in merhum Nuri Şeker’in kızı, Cemil Şeker'in de yeğeni olduğu öğrenildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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