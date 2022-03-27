Çorumlu genç kaza kurbanı oldu
Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Recep Akcan, trafik kazasında genç yaşta hayatını kaybetti.
Güncel 27.03.2022, 17:45
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30 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Recep Akcan'ın vefatı, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.
Sungurlu ilçesi Büyükpolatlı Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden Recep Akcan önceki gün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi.
Recep Akcan, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Recep Akcan’ın cenazesi Ankara’da sevenleri tarafından toprağa verildi. Genç yaşta ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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