Çorumlu genç kaza kurbanı 

İddialara göre Kenan Karaköse arızalanan TIR’a aracıyla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç esnaf araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri Karaköse’yi sıkıştığı yerden kurtarsa da tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Genç esnafın cenazesi hastaneyi kaldırılırken, merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çorum'un Uğurludağ İlçesine bağlı Belkavak Köyü mezarlığına defnedildi.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

