Çorumlu genç kansere yenildi

Alınan bilgiye göre Çorum'un Bayat İlçesi Eskialibey Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara'da ikamet eden Emrah Yırtan isimli genç yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Merhum İsmail ve Melek Yırtan'ın oğlu olan Emrah Yırtan’ın genç yaşta vefatı derin üzüntü yarattı.

Emrah Yırtan’ın cenazesi dün ilimiz Bayat İlçesi Eskialibey Köyü mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

