Çorumlu genç kalp krizine yenik düştü

Alınan bilgiye göre Sungurlu Berberler ve Terziler Odası Başkanı Mutlu Karslı'nın da yeğeni olan Kaan Düzgün, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Düzgün’ün cenazesinin ne zaman olacağı belli olmazken, cenazenin Almanya’dan getirilerek Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)