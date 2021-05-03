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Çorumlu genç kalbine yenildi

Ankara'da yaşayan Çorumlu hemşehrimiz Yakup Yarıcı (32), genç yaşta kalbine yenik düştü.

Güncel 03.05.2021, 18:18
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Çorumlu genç kalbine yenildi

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yakup Yarıcı'nın ölümü ailesini ve köy halkını yasa boğdu. Genç yaşta hayata veda eden Yakup Yarıcı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
 

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