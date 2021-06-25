Çorumlu genç kadından Çiğli’de yemek fabrikası
Çorumlu Zeliha Alkan, İzmir Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu yemek fabrikası ile bölgede pek çok işyerinin yemek ihtiyacını karşılıyor.
Güncel 25.06.2021, 22:52
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Zeliha Alkan, ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi Ali Erol Diker ile birlikte Çiğli Kaymakamı Ercan Öter’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sektörde 15 yıldır hizmet verdiğini belirten Zeliha Alkan, sanayi kuruluşlarına temiz gıda, kaliteli hizmet sağlama yönünde azami çabayı gösterdiklerini belirterek, önümüzdeki süreçte Torbalı’nın çehresinin değişeceğine inandığını söyledi.
(Haber Merkezi)
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