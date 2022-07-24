Çorumlu genç kadın kansere yenik düştü

Beşiktaş Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Aksan, bir süredir tedavi görüyordu. 47 yaşındaki Ayşe Aksan, hayata gözlerini yumdu. Çevresinde yardımseverliği ile bilinen Aksan'ın genç yaşta vefatı ise, sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Ahmet Ertan Aksan'ın eşi, Burak ve Yiğit Aksan'ın anneleri Ayşe Aksan'ın cenazesi önceki gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

