Çorumlu genç İdris Tutukkaya canına kıydı

Eşinden ayrılan ve bir süredir tek başına yaşadığı öğrenilen 36 yaşındaki İdris Tutukkaya, bunalıma girerek yaşamına son verdi. Olayı gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tutukkaya’nın öldüğünü tespit etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, İdris Tutukkaya’nın cenazesi otopsinin ardından köyüne gönderildi. Bayat Derekutuğun Köyü nufüsuna kayıtlı olan İdris Tutukkaya, yarın (28 Aralık 2020 Pazartesi) saat 11.00’da kılınacak cenaze namazının ardından Derekutuğun Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler