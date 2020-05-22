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Çorumlu genç hayatını kaybetti

Sırbistan’dan Çorum’a uçakla getirilen genç vefat etti.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:23
Çorumlu genç hayatını kaybetti

Ziyaret için gittiği Sırbistan’da 100 bin kişiden birinde görülen Addison hastalığı teşhisi koyulan ve yaklaşık 40 günlük tedavinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın tahsis ettiği ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen 28 yaşındaki Mahmut Altın dün sabah saatlerinde vefat etti.
Gencin cenazesinin yarın (23 Mayıs 2020 Cumartesi) toprağa verileceği öğrenildi.
(Haber Merkezi)

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