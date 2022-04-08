Çorumlu genç, hayata veda etti
Çorum'un Boğazkale ilçesi sakinlerinden, polis memuru Hüseyin Mete'nin oğlu Furkan Mete, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Güncel 08.04.2022, 21:03
77
Furkan Mete’nin genç yaşta vefat etmesi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi Ankara’da Çimşit Camiinden alınarak Cimşit Mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|50
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|31
|32
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|31
|58
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|30
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22