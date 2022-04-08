Çorumlu genç, hayata veda etti

Furkan Mete’nin genç yaşta vefat etmesi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi Ankara’da Çimşit Camiinden alınarak Cimşit Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

