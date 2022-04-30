Çorumlu genç, elim kazada hayata veda etti
Çorum Merkez Acıpınar Köyü nüfusuna kayıtlı Satılmış Çan (38), bir TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Acıpınar Köyü’nden Âşık Mehmet Çan’ın oğlu, Güllü, Serap, Gülten ve Şerife Çan’ın kardeşi, 2 çocuk babası Satılmış Çan, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yabancı plakalı TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde can verdi.
Kaza, gece yarısı Malkara-Tekirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Çan'a, E. K. yönetimindeki PG GL 647 plakalı TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Satılmış Çan'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise Jandarma tarafından gözaltına aldı.
Satılmış Çan'ın cenazesi uçakla Merzifon Havaalanı’na getirildikten sonra Acıpınar Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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