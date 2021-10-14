Çorumlu genç Ankara’da beyin kanamasından öldü

Sungurlu İlçesi’ne bağlı Arifegazili Köyü nüfusuna kayıtlı olan Dursun Köylü’nün oğlu Mehmet Köylü, yaşadığı talihsizlik sonucu yaşamını yitirdi. Mehmet Köyü’nün vefatı, başta ailesi olmak üzere yakınlarını büyük üzüntüye sevk etti.

Çorumlu gencin cenazesi Çorum’a getirilerek Arifegazili Köyü’nde bugün Cuma Namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sevenleri tarafından köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi sevenlerine başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

