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Çorumlu fotoğrafçılar Suluova’yı fotoğrafladı

Suluova ilçesine giden Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇOFSAD) üyesi 8 fotoğrafçı, ilçenin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Güncel 21.07.2020, 14:57
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Çorumlu fotoğrafçılar Suluova’yı fotoğrafladı

Dernek Başkanı Meftun Yerli, Suluova Belediyesi tarafından düzenlenen "Suluova’da Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasına katılmak amacıyla ilçeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

ÇOFSAD üyeleri, gün boyu ilçenin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerine yönelik fotoğraf çalışması yaptı.  

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