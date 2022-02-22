Çorumlu fotoğrafçı Agâh Öncül’e ödül
Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül, Aktiffelsefe Kültür Derneği’nin düzenlediği, “Göç” temalı Geleneksel Türkiye 26. Fotoğraf Yarışması’ndan “Sergileme Ödülü” ile döndü.
Öncül’ün İstanbul, Kadıköy vapur iskelesinde Suriyeli bir ailenin göç hikâyesini yansıtan “Göçmek” isimli fotoğrafı jüri tarafından beğeni topladı. Yarışmanın sergisi 5 Mart'ta Ankara Aktiffelsefe Kültür Derneği’nde gerçekleşecek.
Fotoğrafçılığa, 1998 yılında Çorum insanını ve sokaklarını kareleyerek başlayan, 15 yılı aşkındır birçok sanat derneği ve üniversite topluluklarıyla söyleşi, gösteri ve sergi etkinliklerinde buluşan, ulusal ve uluslararası dergi, gazete gibi yayınlarda fotoğraf, gezi ve sanat üzerine yüzü aşkın yazı, yorum ve makalesi yayınlanmış, iki kitabı basılmış, her yaştan, her kesimden insanları bulundukları an’la ve ortamla kaydetmeye çalışan, insanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları ile tanınan Agâh Öncül yeni projeleri ile sanat ve fotoğraf severler ile buluşmaya devam edecek. (Haber Merkezi)
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|P
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|25
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|25
|44
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|24
|42
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|23
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|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
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|24
|31
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|25
|22
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|O
|P
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|26
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|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
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|26
|42
|6. Arsenal
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|42
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|40
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|23
|39
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|25
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|25
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|57
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|25
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