Çorumlu fotoğraf sanatçısına ödül
Çorumlu fotoğraf sanatçısı Abdullah Agah Öncül, Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nin (GFSD) birlikte düzenlemiş olduğu 6. Göç Fotoğraf Yarışması’ndan “Sergileme Ödülü” ile döndü.
Güncel 10.09.2021, 21:18
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Çorumlu fotoğrafçı Agah Öncül'ün İstanbul, Beyoğlu’nda bulunan Serdar-ı Ekrem Caddesi’ndeki tarihin tanıkları olan eski evlerle dizili sokağın kentsel dönüşüm çalışmaları sebebi ile boşaltıldıktan sonraki hüznünü yansıtan “TERKETTİM” isimli fotoğrafı jüri tarafından beğeni topladı.
İnsanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları ile tanınan Agâh Öncül yeni projeleri ile Eylül ayı itibariyle sanat ve fotoğraf severler ile buluşmaya devam edecek. (Haber Merkezi)
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