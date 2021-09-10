Çorumlu fotoğraf sanatçısına ödül

Çorumlu fotoğrafçı Agah Öncül'ün İstanbul, Beyoğlu’nda bulunan Serdar-ı Ekrem Caddesi’ndeki tarihin tanıkları olan eski evlerle dizili sokağın kentsel dönüşüm çalışmaları sebebi ile boşaltıldıktan sonraki hüznünü yansıtan “TERKETTİM” isimli fotoğrafı jüri tarafından beğeni topladı.

İnsanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları ile tanınan Agâh Öncül yeni projeleri ile Eylül ayı itibariyle sanat ve fotoğraf severler ile buluşmaya devam edecek. (Haber Merkezi)

