Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98695
ALTIN
257.429
DOLAR
5.7235
STERLİN
7.1823
EURO
6.4202

Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, pentatlonun başarılı yöneticisi

Çeşitli televizyon dizilerinde de oyuncu olarak rol almış bulunan Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, yüzme ve modern pentatlon branşlarında milli takım sorumluluğu üstlenerek, uluslararası başarılarda pay sahibi oluyor.

Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, pentatlonun başarılı yöneticisi

Çeşitli televizyon dizilerinde de oyuncu olarak rol almış bulunan Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, yüzme ve modern pentatlon branşlarında milli takım sorumluluğu üstlenerek, uluslararası başarılarda pay sahibi oluyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:07
Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, pentatlonun başarılı yöneticisi

Şu anda Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Biathle-Triathle Branş Sorumlusu olan Feyyaz Velidedeoğlu, geçtiğimiz günlerde Portekiz’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda görev aldı.

Portekiz’in Madeira adasında yapılan, 13 ülkeden 376 sporcunun katıldığı Modern Pentatlon Açık Avrupa Biathle Şampiyonası’nda Türkiye, 2 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Feyyaz Velidedeoğlu, önümküzdeki hafta Bulgaristan’da yapılacak U17 ve U19 Youth World Champions’a da antrenör olarak katılacak.

Biathle, yüzme ve atletizmin birlikte yapıldığı, triathle ise atıcılık, yüzme ve atletizmi içeren branş olarak biliniyor.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Kadın Konukevi’nden hiçbir kadın kendi isteği olmadıkça çıkarılmıyor”
“Kadın Konukevi’nden hiçbir kadın kendi isteği olmadıkça çıkarılmıyor”
Doğuş Tekstil’in 4.geleneksel pikniği
Doğuş Tekstil’in 4.geleneksel pikniği
YEREL BASIN YOK OLURSA, OLACAKLARDAN KORKULMALI
YEREL BASIN YOK OLURSA, OLACAKLARDAN KORKULMALI
Usta öğreticiler Ankara’daki sergiyi gezdi
Usta öğreticiler Ankara’daki sergiyi gezdi
RAM’da Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi verildi
RAM’da Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi verildi
Babasından öğrendi, şimdi tek başına 8 ton domates üretiyor
Babasından öğrendi, şimdi tek başına 8 ton domates üretiyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim