Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, pentatlonun başarılı yöneticisi

Şu anda Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Biathle-Triathle Branş Sorumlusu olan Feyyaz Velidedeoğlu, geçtiğimiz günlerde Portekiz’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda görev aldı.

Portekiz’in Madeira adasında yapılan, 13 ülkeden 376 sporcunun katıldığı Modern Pentatlon Açık Avrupa Biathle Şampiyonası’nda Türkiye, 2 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Feyyaz Velidedeoğlu, önümküzdeki hafta Bulgaristan’da yapılacak U17 ve U19 Youth World Champions’a da antrenör olarak katılacak.

Biathle, yüzme ve atletizmin birlikte yapıldığı, triathle ise atıcılık, yüzme ve atletizmi içeren branş olarak biliniyor.

(Haber Merkezi)